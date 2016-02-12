Требуется настройка таргета, возможно длительное сотрудничество. Месячный бюджет от 300,000 руб. Подробности вышлем претендентам.
Подписчики для группы Вконтакте
Необходимо безопасное наполнение группы ВК белыми подписчиками. Просьба обращаться только тех кто имеет опыт в этом вопросе.
Заявки фрилансеров
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