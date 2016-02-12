Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Для нового проекта, недавно запущенного, с уникальным собственным контентом требуется 1ккк инсталлов в Play Market и столько же в AppStore. Ссылка на приложение: Android http://bit.ly/1KG1xpf iOS ...
Требуется настройка таргеритрованной рекламы
Требуется настройка таргета, возможно длительное сотрудничество.
Месячный бюджет от 300,000 руб.
Подробности вышлем претендентам.
Заявки фрилансеров
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