Требуется настройка таргеритрованной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок158 просмотров

Требуется настройка таргета, возможно длительное сотрудничество.

Месячный бюджет от 300,000 руб.  

Подробности вышлем претендентам.

9 лет назад
alex7mai
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров