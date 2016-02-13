Написание отзыва и размещение на 11 площадках

Нужно придумать историю-отзыв и разместить на 11 площадках типа близко и елл. Тематику отзыва и список площадок пришлю в личку.

Текст д.б. уникальным не менее чем на 90% (проверяем через http://www.content-watch.ru/text/).

Текст должен быть написан человеческим языком и читаться легко и именно как история, а не как общая информация. Копипаста чужого отзыва и его уникализация через добавление деепричастных оборотов, предлогов не подходит.