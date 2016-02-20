Необходимо вывести организацию в топ справочника szo.spr.ru. Ссылку на организацию высылаю в личку по запросу. В заявке хочу видеть цену и сроки.
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Необходимо вывести организацию в топ справочника szo.spr.ru. Ссылку на организацию высылаю в личку по запросу. В заявке хочу видеть цену и сроки.
Нужно придумать историю-отзыв и разместить на 11 площадках типа близко и елл. Тематику отзыва и список площадок пришлю в личку. Текст д.б. уникальным не менее чем на 90% (проверяем через http://www.content-watch.ru/text/). Текст должен быть написан человеческим языком и ...