Требуется талантливый - SMM специалист ВК/FB/ОК/ .

Нужно придумать историю-отзыв и разместить на 11 площадках типа близко и елл. Тематику отзыва и список площадок пришлю в личку. Текст д.б. уникальным не менее чем на 90% (проверяем через http://www.content-watch.ru/text/). Текст должен быть ...