Требуется талантливый - SMM специалист ВК/FB/ОК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок176 просмотров

Требуется талантливый - SMM специалист ВК/FB/ОК/ .

Для продвижение товара и услуг в соц сетях

Разработка рекламной стратегии / сбор контактов ЦА / составление рекламных объявлений / запуск и контроль рекламы / выбор сообществ для последующего размещения в них рекламных постов.

Оплата договорная. 

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров