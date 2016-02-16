Настроить рекламу в инстаграм для курсов английского языка в Астане

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок179 просмотров

Задача:

  • Необходимо настроить рекламную компанию в инстаграм.
  • Геолокация г.Астана.
  • Подготовить рекламный пост.
В ответах пишите стоимость и сроки настройки. Предпочтение буду отдавать только SMM специалистам. Те кто, занимается всем подряд не оставляйте заявки.
9 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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