Вывести группу вк в топ яндекса и гугла

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Закрыт4 заявки137 просмотров

есть несколько групп вк, необходимо их вывести на первую страницу поисковой выдачи гугла и яндекса. Указывайте стоимость работы!

9 лет назад
bezimeni89
Ольга 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров