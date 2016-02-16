Вконтакте добавить на 50 стен фото и ссылку на сайт / однокласссники / facebook тоже желательно Находите популярные сообщества (сначала те что в топе) и постите – делает крин подписчиков сообщества и названия и ...
Вывести группу вк в топ яндекса и гугла
есть несколько групп вк, необходимо их вывести на первую страницу поисковой выдачи гугла и яндекса. Указывайте стоимость работы!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Пост новости в соц. сети с акаунтом от 1000 подписчиков Добавить посты на новостиной сайт Предложите ставку за пост и укажите в сообщение сколько у вас друзей /подписчиков / сколько сейчас стоит пост. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем исполнителя, для настройки процесса раскрутки нашего аккаунта в Инстаграме и группы во Вконтакте в сервисе socialhammer.com.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется талантливый специалист по продвижению Youtube канала. Требования: - продвижение канала на Ютуб. - увеличение подписчиков канала из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике. - ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется талантливый специалист по продвижению в Инстаграмм. Требования: - продвигать аккаунты в Инстаграмме. - увеличение участников аккаунта из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется талантливый - SMM специалист ВК/FB/ОК/ . Для продвижение товара и услуг в соц сетях Разработка рекламной стратегии / сбор контактов ЦА / составление рекламных объявлений / запуск и контроль рекламы ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно несколько человек для выполнения задачи. Что нужно: Размещать посты на различных форумах Для чего: Реклама определенного ресурса Требования к форумам: ТИЦ ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Ищу пиарщиков, у кого есть аккаунты в сайтах irecommend.ru и otzovik.com Аккаунты должны быть не менее 3х месячной регистраций. оплата за каждый отзыв оговорим индивидуально, в зависимости от вашего аккаунта. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно придумать историю-отзыв и разместить на 11 площадках типа близко и елл. Тематику отзыва и список площадок пришлю в личку. Текст д.б. уникальным не менее чем на 90% (проверяем через http://www.content-watch.ru/text/). Текст должен быть ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо безопасное наполнение группы ВК белыми подписчиками. Просьба обращаться только тех кто имеет опыт в этом вопросе.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад