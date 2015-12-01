v19808

Сергей Масин v19808

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
_Vegster_
Антон 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Чуть скорректировать код PHP который генерит картинку
Понятное ТЗ, моментальная оплата. Сотрудничество прошло успешно.
Очень быстро и не дорого все сделал. Без долгих и нужных обсуждений, сделал так - как посчитал наиболее эффективным. Естественно мне это очень понравилось.
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