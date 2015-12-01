Спарсить нужно сайт с тестами [url=http://ru.testania.com/tests/]http://ru.testania.com/tests/[/url] Сложность заключается в том, что кроме вопросов, нужны тексты и картинки ответов. Тест генерится только только через авторизацию фейсбука. Причем на один аккаунт фейсбука показывается всегда один и тот ...