Задание достаточно простое, но только для тех, кто обладает хорошим художественным вкусом и опытом в верстке. Есть 2 простых странички прототипы. Ваша задача – как раз и сделать их красивыми. - чтобы шрифты нормально смотрелись - чтобы ...
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $100
Спарсить нужно сайт с тестами [url=http://ru.testania.com/tests/]http://ru.testania.com/tests/[/url] Сложность заключается в том, что кроме вопросов, нужны тексты и картинки ответов. Тест генерится только только через авторизацию фейсбука. Причем на один аккаунт фейсбука показывается всегда один и тот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $270
Есть cайты, в которых можно проходить тесты и ответы размещать в соц.сетях. Пример [url=http://ru.pollee.org/]pollee.org/[/url] или [url=http://ru.nametests.com/]nametests.com/[/url] Для нового аналогичного сайта, нужны такие же тесты. Программисты сделали функционал. Сейчас нужен контент - вопросы, ответы и картинки. Всего ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделал сайт, который использует авторизацию через фейсбук и вконтакте. Берет аватарку, имя и данные о друзьях. Для этого пришлось настроить приложения в http://vk.com/apps и https://developers.facebook.com Вроде все работает, но т.к. настраивал впервые, то необходима консультация ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Задача скорее всего простая, но пока не могу придумать как ее решить. Поэтому ищу более опытного специалиста. Итак: 1) есть очень простой сайт, который генерит картинку с твоей аватаркой из вконтакте или фейсбука. 2) этот ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть код на PHP который создает картинку. (пользователь загружает несколько картинок и пользователь генерит из них одну общую). Все замечательно работает. Кроме одного. На выходе получается файл в формате JPG, но если файл скачать и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задание простое, для тех кто часто делает коммерческие предположения. Есть сайт. Ему нужно сделать продвижение: 1) прорекламировать его в соц.сетях. регион Татарстан. Оплата за клики. Бюджет 50 000 р. в месяц. 2) также необходимо сделать SEO аудит. Для того, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
==== СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 1) есть мини сайт на PHP, авторизовавшись в котором через ВК или ФБ - создается картинка с твоей аватаркой + фоткой друга + надписью. Т.е. сайт вытаскивает из соц.сети твою аватарку, имя, пол ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $65
Важно - всего картинок более 40. Поэтому с тем, с кем сработаемся - отдадим весь заказ за доп.бюджет == Основные пожелания . картинки должны быть с СОВРЕМЕННЫМ и модным дизайном. Что подразумевается под модным можно посмотреть здесь ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
. Размер картинок 770х401 . В вопросах должен быть текст вопроса и какая-то графика . В ответах должен быть: - текст вопроса - рамка под фото (размер фото 200х200). - текст ответа == ВАЖНО!!!! . Все картинки должны быть стильными ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать аудит сайта. Кратко пройтись по основным проблемам, которые уменьшают кол-во заказов и более подробно по юзабилити. == Важные пожелания: . Больше картинок, скриншотов со стрелочками и т.д. Если будет видео – очень хорошо. ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сайт (вебсервис / скрипт), который сможет наложить статичную картинку и текст на GIF определенного размера. Т.е. есть по умолчанию есть GIF (например 800х500 пикселей). Потом пользователь загружает картинку (тоже определенного размера, например 200х200 пикселей) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать сценарий для социального видео ролика на тему СПИД ВИЧ. - сценарий может быть любительским. - примерный объем сценария - 2000 символов. - срок написания - до 10 декабря включительно. - Сценариев может быть от 1-го до ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен хороший вебдизайнер с небольшим знанием верстки. Задание простое (хотя в ТЗ и много букв. Просто старался написать все подробно, чтобы было меньше вопросов) Смысл работы простой – есть 10 html страниц, которые были сделаны в торопях ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад