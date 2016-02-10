Сделать коммерческое предложение на продвижение сайта

Задание простое, для тех кто часто делает коммерческие предположения.

Есть сайт. Ему нужно сделать продвижение:

1) прорекламировать его в соц.сетях. регион Татарстан. Оплата за клики. Бюджет 50 000 р. в месяц.

2) также необходимо сделать SEO аудит.

Для того, чтобы эти услуги утвердил директор, ему нужны коммерческие предлодения. Понятные, красивые, мотивирующие к заказу.

Примерно 2-3 страницы в word или 7-9 слайдов в PowerPoint.

От Вас:

1) обязательно примеры тех КП которые делали именно Вы. Важно посмотреть на стиль вашего текста и оформления.

2) стоимость и срок выполнения проекта.