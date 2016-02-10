Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO. Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp) В заявке прилагайте пожалуйста Ваш ...
Сделать коммерческое предложение на продвижение сайта
Задание простое, для тех кто часто делает коммерческие предположения.
Есть сайт. Ему нужно сделать продвижение:
1) прорекламировать его в соц.сетях. регион Татарстан. Оплата за клики. Бюджет 50 000 р. в месяц.
2) также необходимо сделать SEO аудит.
Для того, чтобы эти услуги утвердил директор, ему нужны коммерческие предлодения. Понятные, красивые, мотивирующие к заказу.
Примерно 2-3 страницы в word или 7-9 слайдов в PowerPoint.
От Вас:
1) обязательно примеры тех КП которые делали именно Вы. Важно посмотреть на стиль вашего текста и оформления.
2) стоимость и срок выполнения проекта.
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