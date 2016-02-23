Несколько пару текстов под категории

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Завершен15 заявок106 просмотров

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Темы:

Оправы со скидкой (1000-1200 зн.)

Солнцезащитные очки со скидкой (1000-1200 зн.)

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9 лет назад
Gastovich
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$3
1 день
Все ок!
Сотрудничеством с Игорем довольна. Четкая постановка задачи, соблюдение договоренностей, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад