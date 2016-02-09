Перенос продуктов

Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов. Примерная структура страницы такая: ﻿Заголовоккраткое описание газакартинкатехнические данныеассортимент ...