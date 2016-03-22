Google Adwords Project for EU (Spain). Spanish-language writer needed

Привет! Мы ищем фрилансера, который поможет нам реализовать проект для Google Adwords - EU (Spain). Таск: написание оригинальных рекламных объявлений для Google Adwords на испанском языке + адаптация этих же объявлений для всех рекламных кампаний, которые у нас есть. Объем работ хороший. Детали в любой момент мы можем обсудить с Вами в личных сообщениях (точный объем, сроки, оплата, кто заказчик (известная компания в своей нише) и т.д.). Пишите.

Опыт работы с Google Adwords не обязателен. Мы поможем, объясним, подскажем. Для этого проекта важно знание испанского языка! Это главное)

Ждем Ваших заявок...