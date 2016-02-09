Тексты на сайты производителей бетона

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Закрыт22 заявки192 просмотра

Требуются качественные тексты с подбором ключей для 4-х сайтов.

Сайты специализируются на производстве-продаже бетона в 2-х городах.

На каждый город требуется по 2 комплекта уникальных статей для разных сайтов.

Общее количество текста 40-50 тыс. символов.

От вас цена за 1000 символов в рублях и срок исполнения.

9 лет назад
hazaina
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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