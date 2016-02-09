SEO текст для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок282 просмотра

Здравствуйте! Нужен продающий seo текст для сайта, задание во вложенном файле. Прошу сообщить стоимость и сроки.

9 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
2 дня
Осторожно! Алексей! • Вы давно и успешно работаете фрилансером и у вас много положительных отзывов? • У вас адекватные и клиенты вам не приходилось бесконечно переделывать работу? Разбавьте эту серость рабочих однообразных будней, подайте заявку на проект Алексея. Поверьте, ваша жизнь приобретет новые краски. Если кратко: сам не знает чего хочет, выдает тз одно, а потом задание придумывает и меняет по ходу работы, после сдачи текстов заявляет, что представлял себе все иначе (видимо понял, что придумал невменяемое тз) и требует все переделать по новым требованиям. И так несколько раз пока вы не скажете "СТОП!". В результате, переделав 40 000 символов бесплатно, вы можете получить ответ “не хочу даже читать ваши тексты, все вода, все переделать”. После бесконечных переделок вам напишут отрицательный отзыв, что вы "кинули" клиента на такую-то сумму. Если вы все еще хотите работать с этим клиентом, то фиксируйте письменно и очень внимательно все его требования, ничего не обсуждайте устно, не принимайте правок по факту сданной работы если отправляли тексты поэтапно, будьте готовы к перекручиванию фактов. Если дело дойдет до арбитража, вам это пригодится.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

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