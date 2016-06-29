Нужно написать 100 статей по андрологии, тематика связанна с мужскими расстройствами. С Вас потребуем: написать интересную, полезную, практическую, структурированную статью на заданную тему, при этом полностью раскрыть тему и все теоретические и ...
Написать 100 статей авто и околокомпьютерная тематика
Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам.
Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему.
В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи.
Оплата по неделям на Webmoney. Цена – 40 рублей за 1000 символов без пробелов. На сайт будет потрачено более 300 000 рублей. Вы можете получить их часть.
Источники для статей вы выбираете сами из ТОПа поисковых систем. Брать в качестве источника нужно две и более статей.
Надо писать хотя бы по 1 статье в 1-2 дня. Больше приветствуется.
Требования предоставлю в личку.
Выбранный исполнитель
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