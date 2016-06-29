Написать 100 статей авто и околокомпьютерная тематика

Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам.

Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему.

В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи.

Оплата по неделям на Webmoney. Цена – 40 рублей за 1000 символов без пробелов. На сайт будет потрачено более 300 000 рублей. Вы можете получить их часть.

Источники для статей вы выбираете сами из ТОПа поисковых систем. Брать в качестве источника нужно две и более статей.

Надо писать хотя бы по 1 статье в 1-2 дня. Больше приветствуется.

Требования предоставлю в личку.