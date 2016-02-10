Пупочная грыжа у новорожденных

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Закрытнет заявок119 просмотров

Здравствуйте!

Нужен уникальный текст (Адвего 95%, шингл и фраза 4) на 6500 символов без пробелов. Тема: "Пупочная грыжа у новорожденных".

Оплата 3 $ за всю статью. Срок - до 8.00 по киевскому времени 11.02.2016 г.

Задание прилагается в файле.

9 лет назад
Nadolnaya1
Оксана 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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