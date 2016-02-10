Копирайтинг статей для сайта об электричестве

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок190 просмотров

Есть сайт об электричестве.

Нужно для него написать порядка 100 статей.

Обязателен опыт написания статей на темы об электричестве/электрооборудовании/электрокомпонентах/монтаж электропроводки.  В откликах обязательно присылайте :

  • Ссылки на свои статьи на вышеуказанную тему;
  • Скайп.
Цена 30-35 рублей за 1000 символов без пробелов.

Писать нужно согласно ТЗ во вложении.Сайт:  http://podvi.ru/

Написание статей
9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать психологические и/или увеселительные тесты

    Добрый день, Необходимо составить (либо сделать рерайтинг) психологические тесты.  Тесты должны быть интересными, увлекательными, по возможности краткими и желательно с иллюстрациями. Оплата через PayPal Оплата  $2 - $3 за ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты на сайты производителей бетона

    Требуются качественные тексты с подбором ключей для 4-х сайтов. Сайты специализируются на производстве-продаже бетона в 2-х городах. На каждый город требуется по 2 комплекта уникальных статей для разных сайтов. Общее ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO текст для сайта

    Здравствуйте! Нужен продающий seo текст для сайта, задание во вложенном файле. Прошу сообщить стоимость и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Google Adwords Project for EU (Spain). Spanish-language writer needed

    Привет! Мы ищем фрилансера, который поможет нам реализовать проект для Google Adwords - EU (Spain). Таск: написание оригинальных рекламных объявлений для Google Adwords на испанском языке + адаптация этих же объявлений для всех рекламных кампаний, которые у ...

    Google Ads
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Google Adwords Project for EU (France). French-language writer needed.

    Привет! Мы ищем фрилансера, который поможет нам реализовать проект для Google Adwords - EU (France). Таск: написание оригинальных рекламных объявлений для Google Adwords на французском языке + адаптация этих же объявлений для всех рекламных кампаний, ...

    Google Ads
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг для сайта по продаже газа (аргон, метан, кислород и т.д.)

    Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов. Примерная структура страницы такая: ﻿Заголовоккраткое описание газакартинкатехнические данныеассортимент ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья по разработке ПО на английском

    3000 символов без пробелов. только (!!!) для носителей английского. Пожалуйста, не пишите в личку, только в проект. Писать будем по 1-2 ключевым словам. Информацию для размышления/вдохновения (ссылки на полезные ресурсы) предоставлю. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать 5 статей (Авто выкуп)

    Необходимо написать тексты для ниши АвтоВыкуп. Тексты продающие. Никакой воды. Текст для главных страниц. Сео тербования в приклепленном файле Желательно - на сегодня-завтра Стилистика написания статьи http://take.ms/t2FQc

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад