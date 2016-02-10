Копирайт, 52 текста по тематике: печати, штампы

Доброго времени суток!

Ищу толкового копирайтера для написания 52 текстов на тему: печати, штампы, визитки, дизайн и т.д.

Скажу сразу: текст нужен качественный. Просьба перекупщиков и тех, кто отдает заказы помощникам, проходить мимо.

ТЗ следующее:

1. Кол-во текстов: 52

2. Объем: от 500 символов до 2000 символов без пробелов.

3.Ключевые фразы присутствуют. ТЗ на них есть. Ключевые слова уже собраны во фразы. Ключевые фразы именно "ключевые", а не просто для галочки.

4. Текст нужен коммерческий, а не информационный. Это сайт компании.

5. Необходимо будет ознакомиться с услугами компании и их преимуществами перед конкурентами (список дам).

6. Тексты нужно сдать к 22 числу (понедельник), к обеду.

7. Перед написанием закажу 2-3 первых текста посмотреть качество. Естественно оплачиваемых. (Последнее время, увы, нарываюсь на очень некачественный контент).

8. Уникальность: от 95% по Etxt или content-watch.ru

И самое главное: текст нужен именно для описания услуги (товара). Чтобы посетитель захотел купить именно здесь. А не просто для того, чтобы просто был текст.

Стоимость за 1000 знаков предлагаю 150 руб.