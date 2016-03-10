Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам. Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ...
Необходимы Продающие тексты. Тематика Выкуп автомобилей
Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx
Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO.
Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp)
В заявке прилагайте пожалуйста Ваш "черновой вариант". Без него заявки не рассматриваются. Это важно!
В тексте должны быть такие слова как:
-купим сразу
-сегодня
-лучшая цена
-лучшее предложение
-быстро, надежно, по лучшей цене и другие много обещающие слова.
Также нужно упомянуть о необходимых документах которые потребуются при оформлении сделки и наше огромное желание во всем помочь.
Каждый абзац должен содержать "убеждение" обратиться именно к нам, потому что "у нас больше", "мы надежнее", "мы лучше", "мы ..., мы..., мы...."
Текст НЕ ДОЛЖЕН начинаться вот так. Это "вода"! Нам такое сразу не подходит!
Советую за основу взять хорошую статью (см. приложение) если не понятно вышеизложенное ТЗ
Сроки - 3-4дня, но чем раньше, тем лучше
Оплата - договорная. Предоплата - по желанию
Не стесняемся и добавляемся
Выбранный исполнитель
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