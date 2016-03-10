Необходимы Продающие тексты. Тематика Выкуп автомобилей

Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx

Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO.

Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp)

В заявке прилагайте пожалуйста Ваш "черновой вариант". Без него заявки не рассматриваются. Это важно!

В тексте должны быть такие слова как:

-купим сразу

-сегодня

-лучшая цена

-лучшее предложение

-быстро, надежно, по лучшей цене и другие много обещающие слова.

Также нужно упомянуть о необходимых документах которые потребуются при оформлении сделки и наше огромное желание во всем помочь.

Каждый абзац должен содержать "убеждение" обратиться именно к нам, потому что "у нас больше", "мы надежнее", "мы лучше", "мы ..., мы..., мы...."

Текст НЕ ДОЛЖЕН начинаться вот так. Это "вода"! Нам такое сразу не подходит!

http://take.ms/RfUvi

http://take.ms/zqftW

http://take.ms/7JHES

http://take.ms/WyLSs

Советую за основу взять хорошую статью (см. приложение) если не понятно вышеизложенное ТЗ

Сроки - 3-4дня, но чем раньше, тем лучше

Оплата - договорная. Предоплата - по желанию

Не стесняемся и добавляемся