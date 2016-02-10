Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам. Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ...
Написание статей на сайт, посвященный продвижению в соцсетях
Здравствуйте друзья!
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный продвижению в социальных сетях. В основном нужно будет писать статьи по темам: ВКонтакте, Ютуб, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, SEO.
Желательно, чтобы вы разбирались в теме SMM, продвижения в соцсетях, привлечения клиентов из соцсетей...
Плачу 40-60 р. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будет развиваться сайт, а это напрямую зависит от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 5000-8000 символов.
Ждем ваших предложений.
Чтобы нам легче было найти нужного человека, покажите примеры своих текстов.
Всего хорошего.
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