Написание статей на сайт, посвященный продвижению в соцсетях

  1. Биржа фриланса
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Закрыт62 заявки813 просмотров

Здравствуйте друзья! 

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный продвижению в социальных сетях. В основном нужно будет писать статьи по темам: ВКонтакте, Ютуб, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, SEO. 

Желательно, чтобы вы разбирались в теме SMM, продвижения в соцсетях, привлечения клиентов из соцсетей...

Плачу 40-60 р. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будет развиваться сайт, а это напрямую зависит от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. 

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 5000-8000 символов. 

Ждем ваших предложений.

Чтобы нам легче было найти нужного человека, покажите примеры своих текстов.

Всего хорошего.

Написание статей
9 лет назад
masergey
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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