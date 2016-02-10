Написание статей на сайт, посвященный продвижению в соцсетях

Здравствуйте друзья!

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный продвижению в социальных сетях. В основном нужно будет писать статьи по темам: ВКонтакте, Ютуб, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, SEO.

Желательно, чтобы вы разбирались в теме SMM, продвижения в соцсетях, привлечения клиентов из соцсетей...

Плачу 40-60 р. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будет развиваться сайт, а это напрямую зависит от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 5000-8000 символов.

Ждем ваших предложений.

Чтобы нам легче было найти нужного человека, покажите примеры своих текстов.

Всего хорошего.