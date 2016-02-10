Рерайт текстов. Английский язык.

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Завершен3 заявки119 просмотров

Здравствуйте,

Необходим рерайт текстов на английском языке. Работы достаточно много. 33 текста по 1500-2000 слов каждый. Жду ваших заявок.

9 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

karen_freeL
Карен 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$1
14 дней
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Заявки фрилансеров

karen_freeL
Карен 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад