Нужен человек который сможет приглашать людей в ОК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужен человек который сможет приглашать людей по критериям  в ОК , что б они были реальными . 1 вступивший человек -1рубль

9 лет назад
VasyaOK
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров