Создание и раскрутка групп в соц сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок164 просмотра

Добрый день

 

Необходимо создать и развить группы с в соц сетяхи на Youtube.

 

Прошу указать стоимость. И алгоритм работы.

 

С Уважением

Михаил

9 лет назад
vov19685
Михаил 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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