Раскрутка групп в Одноклассниках,FB, Мой мир, G+

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Друзья, ищу человека с навыком раскрутки группы в Одноклассниках,FB, оплата из прибыли по итогу ежемесячных продаж. Расчет 2 числа каждого месяца. Каждая продажа фиксируется в личном кабинете, работа с клиентами, товарооборотом, возможными встречами и общением с потенциальными клиентами на МНЕ, Продавать ничего никому не надо!  Ваша задача лишь нагонять ЦА в группу и вести ее, добавлять новости и тд. Предложения за оклад, за головы и прочие форматы не интересны, мне нужен человек в команду, которому я буду доверять, а не сдельный наемник. 

9 лет назад
arif_ig
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров