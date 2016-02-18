Вконтакте добавить на 50 стен фото и ссылку на сайт / однокласссники / facebook тоже желательно Находите популярные сообщества (сначала те что в топе) и постите – делает крин подписчиков сообщества и названия и ...
Раскрутка групп в Одноклассниках,FB, Мой мир, G+
Друзья, ищу человека с навыком раскрутки группы в Одноклассниках,FB, оплата из прибыли по итогу ежемесячных продаж. Расчет 2 числа каждого месяца. Каждая продажа фиксируется в личном кабинете, работа с клиентами, товарооборотом, возможными встречами и общением с потенциальными клиентами на МНЕ, Продавать ничего никому не надо! Ваша задача лишь нагонять ЦА в группу и вести ее, добавлять новости и тд. Предложения за оклад, за головы и прочие форматы не интересны, мне нужен человек в команду, которому я буду доверять, а не сдельный наемник.
Заявки фрилансеров
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