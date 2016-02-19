Продвижение группы во Вконтакте по "дизайну интерьера"

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок165 просмотров

Здравствуйте,

Требуется создать, наполнить НАШИМ контентом и продолжить развивать группу в Вконтакте по "дизайну интерьера".

Требуются только живые пользователи, никаких ботов !!

Буду рад вашим предложениям.

9 лет назад
KV-Design
Сталиков 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров