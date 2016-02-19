Инвайтинг в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок144 просмотра

Требуется увеличение участников группы живыми людьми с приглашений по критерию город Калининград. Офферы, боты не интересуют.

9 лет назад
oleg_ily
Олег 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров