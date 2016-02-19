Продвижение группы ВК

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок205 просмотров

Добавить целевую аудиторию в группу ВК (1500-2000 пользователей) кафе итальянской кухни. 

Хотелось бы узнать ваши условия работы и оплаты и ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть примеры ваших работ!!!

9 лет назад
Pavel_Plotnikov
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров