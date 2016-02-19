Здравствуйте, Требуется создать, наполнить НАШИМ контентом и продолжить развивать группу в Вконтакте по "дизайну интерьера". Требуются только живые пользователи, никаких ботов !! Буду рад вашим предложениям.
Продвижение группы ВК
Добавить целевую аудиторию в группу ВК (1500-2000 пользователей) кафе итальянской кухни.
Хотелось бы узнать ваши условия работы и оплаты и ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть примеры ваших работ!!!
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