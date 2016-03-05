Подписчики для группы Вконтакте

Здравствуйте!

Нужны ЖИВЫЕ ВСТУПИВШИЕ для группы Вконтакте (тема туризм, отдых).

БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ. БЕЗ СОБАК. НЕ БОТЫ.

От вас цены за 100-500-1000 подписчиков, сроки.

Оплата через два дня после выполнения работы по WM. При четком выполнении будут ежемесячные заказы.

Спасибо.