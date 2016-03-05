Подписчики для группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок250 просмотров

Здравствуйте!

Нужны ЖИВЫЕ ВСТУПИВШИЕ для группы Вконтакте (тема туризм, отдых).

БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ. БЕЗ СОБАК. НЕ БОТЫ.

От вас цены за 100-500-1000 подписчиков, сроки.

Оплата через два дня после выполнения работы по WM. При четком выполнении будут ежемесячные заказы.

Спасибо.

9 лет назад
Azazello81
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vlad_2961
Влад 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С этим заказчиком приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Vlad_2961
Влад 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад