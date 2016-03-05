Здравствуйте! Нужно настроить таргет рекламу для одного из городов Украины (ZP City, население 750 тыр.) Тематика грузоперевозки. Провести сплит тестирование, создать работающие объявления, сдать компанию которая приносит звонки от потенциальных клиентов и оч желательно 2-3 ...
Подписчики для группы Вконтакте
Здравствуйте!
Нужны ЖИВЫЕ ВСТУПИВШИЕ для группы Вконтакте (тема туризм, отдых).
БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ. БЕЗ СОБАК. НЕ БОТЫ.
От вас цены за 100-500-1000 подписчиков, сроки.
Оплата через два дня после выполнения работы по WM. При четком выполнении будут ежемесячные заказы.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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