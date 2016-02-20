Настроить таргет в ВК, для маленького города

Здравствуйте! Нужно настроить таргет рекламу для одного из городов Украины (ZP City, население 750 тыр.) Тематика грузоперевозки. Провести сплит тестирование, создать работающие объявления, сдать компанию которая приносит звонки от потенциальных клиентов и оч желательно 2-3 заказа в день. Город маленький, стоимость рекламы будет низкая, сумма на сплит тест обсуждается. Очень важно понимать, что настройка нужна не для Компании, а для частника. То есть всего 2 машины которые готовы перевозить!!! Целевая аудитория : - физические лица которым нужно перевезти мебель, технику, пианино, отвезти хлам на дачу или в другую квартиру; - мелкие предприниматели торгующие мебелью(Как корпусной так и мягкой, Любой мебелью), бытовой техникой, сантехникой, пиломатериалами; - офисные переезды. Что может наш товарищ водитель: - Доставка грузов по Запорожью, Запорожской области и по Украине из Запорожья в любой город страны - Грузоподъемность машины до 2 тонн - Машина Renault Master - Габариты высота 230 см ; длина 430 см ; ширина 200 см Каким УТП обладает наш водитель - низкая стоимость на услуги; - быстрое выполнение заказа; - работает с раннего утра до позднего вечера; - не курит; - стаж вождения 25 лет; - делает скидки постоянным клиентам.