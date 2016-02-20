Настроить таргет в ВК, для маленького города

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Здравствуйте! Нужно настроить таргет рекламу для одного из городов Украины (ZP City, население 750 тыр.) Тематика грузоперевозки. Провести сплит тестирование, создать работающие объявления, сдать компанию которая приносит звонки от потенциальных клиентов и оч желательно 2-3 заказа в день. Город маленький, стоимость рекламы будет низкая, сумма на сплит тест обсуждается. Очень важно понимать, что настройка нужна не для Компании, а для частника. То есть всего 2 машины которые готовы перевозить!!! Целевая аудитория : - физические лица которым нужно перевезти мебель, технику, пианино, отвезти хлам на дачу или в другую квартиру; - мелкие предприниматели торгующие мебелью(Как корпусной так и мягкой, Любой мебелью), бытовой техникой, сантехникой, пиломатериалами; - офисные переезды. Что может наш товарищ водитель: - Доставка грузов по Запорожью, Запорожской области и по Украине из Запорожья в любой город страны - Грузоподъемность машины до 2 тонн - Машина Renault Master - Габариты высота 230 см ; длина 430 см ; ширина 200 см Каким УТП обладает наш водитель - низкая стоимость на услуги; - быстрое выполнение заказа; - работает с раннего утра до позднего вечера; - не курит; - стаж вождения 25 лет; - делает скидки постоянным клиентам.

    9 лет назад
    Gastovich
    40 лет
    10 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад

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