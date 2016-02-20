Поиск людей на семинар

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок161 просмотр

Требуется SMM-специалист, чтобы набрать людей на семинар для женщин. Ссылка на мероприятие https://milovanov.timepad.ru/event/296353/

Оплата по договоренности. 

Ждем ваших предложений!

9 лет назад
ZabavaShch
Катя 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров