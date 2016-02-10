ZabavaShch

Катя Смирнова ZabavaShch

 
36 летРоссия/Ярославль
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск людей на семинар

    Требуется SMM-специалист, чтобы набрать людей на семинар для женщин. Ссылка на мероприятие https://milovanov.timepad.ru/event/296353/ Оплата по договоренности.  Ждем ваших предложений!

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать коллаж из моих фото

    Есть красиво оформленный коллаж, в который я сейчас хочу внести изменения.  Задача: красиво оформить новый коллаж, как это было сделано ранее. Образец старого коллажа для примера прикладываю к заданию. Все исходные фото имеются и будут отправлены ...

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад