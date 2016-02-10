ZabavaShch

Требуется SMM-специалист, чтобы набрать людей на семинар для женщин. Ссылка на мероприятие https://milovanov.timepad.ru/event/296353/ Оплата по договоренности. Ждем ваших предложений!
Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется SMM-специалист, чтобы набрать людей на семинар для женщин. Ссылка на мероприятие https://milovanov.timepad.ru/event/296353/ Оплата по договоренности. Ждем ваших предложений!
Есть красиво оформленный коллаж, в который я сейчас хочу внести изменения. Задача: красиво оформить новый коллаж, как это было сделано ранее. Образец старого коллажа для примера прикладываю к заданию. Все исходные фото имеются и будут отправлены ...