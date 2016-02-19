Нужно распространить отзыв об одном сайте в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок160 просмотров

Я даю вам отзыв, вы делаете максимальный его репост в социальных сетях (одноклассники, вконтакте), на других сайтах (если можете).

Жду ваших предложений.

9 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров