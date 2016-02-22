Раскрутка действующего аккаунта Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок179 просмотров

Доброго дня, дорогие фрилансеры!

Необходима раскрутка существующего профиля Instagram оп направлению семейный фотограф.

Интересует аудитория Самара, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург.

С радостью рассмотрю ваши предложения.

Вот указанный профиль kristy_kalyagina

9 лет назад
Weddingagentsy
Кристина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров