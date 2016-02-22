Создание и продвижение группы в фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок226 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать и продвинуть группу в фейсбук израильской недвижимости по Израилю.

Укажите стоимость и подробнее распишите, что входит в стоимость.

Сотрудничество на долгосрочной основе.

Нам важен результат!

Спасибо!

9 лет назад
lanaun
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров