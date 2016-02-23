Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок228 просмотров

Доброго времени,

Нужно

- Создание и ведение групп в сетях FB, VK и возможно, ОКи Instagram

- Настройка и ведение таргетированной рекламы

- Реклама в сообществах

- Поиск и общение с клиентами в социальных сетях

 

Продвигаем онлайн-школу естественного омоложения

http://vsegdaprekrasnaya.ru/

 

Пожелания к Вам:

- Тема Вам лично интересна

- Грамотная письменная речь

- Минимальная стоимость Ваших услуг на старте

 

Укажите стоимость Ваших услуг, спасибо! 

9 лет назад
bissnes
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров