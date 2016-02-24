Работа с развитием групп в vk,fb, Инстаграмм.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок173 просмотра

Требуется значительное увеличение участников групп для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co . Офферы, боты не интересуют. 

Внимание, НЕ СТОИТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ УСЛУГИ БИРЖ smofast или подобных. 

От вас предложения с ценой и сроками.

9 лет назад
nodiets
46 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров