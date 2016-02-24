Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, ...
Работа с развитием групп в vk,fb, Инстаграмм.
Требуется значительное увеличение участников групп для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co . Офферы, боты не интересуют.
Внимание, НЕ СТОИТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ УСЛУГИ БИРЖ smofast или подобных.
От вас предложения с ценой и сроками.
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