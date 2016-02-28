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- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести seo оптимизацию сайта для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Нужен ответственный и смышленый человек, который сможет провести оптимизацию в оговоренные заранее сроки и объяснит, почему надо делать ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Компании предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] нужен рерайтер для написания нескольких статей на тему здоровых привычек и похудения.Копирайтинг28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать новый дизайн сайта, улучшить структуру и удобство для посетителей для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=https://freelancehunt.com/]www.nodiets.co[/url] .Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать оригинальный, запоминающийся баннер для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co%2C/]www.nodiets.co[/url] .Баннеры30 заявокЗакрыт8 лет назад
Для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url], необходимо сделать аватарку для сообщества ВКонтакте. Она должна быть:- Вытянутой формы- Красивой, эстетически приглядной- Отражающей суть нашего предложения для целевой аудитории- Содержащей наши контактные ...Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт8 лет назад
[table]Нужно создать логотип для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url][/table]Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Компании, предлагающей онлайн программу формирования привычек для похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] необходима статья на тему фитнес, похудение, здоровье. Оплата достойная!Требования: - опыт написания статей для соц сетей - текст статьи должен быть уникальным- 2000 - 3000т знаков Нам необходима качественная ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт8 лет назад