nodiets

Наталья Сибрина nodiets

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа с развитием групп в vk,fb, Инстаграмм.

    Требуется значительное увеличение участников групп для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] . Офферы, боты не интересуют.  Внимание, НЕ СТОИТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ УСЛУГИ БИРЖ smofast или подобных.  От вас предложения с ценой и сроками.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-оптимизация

    Необходимо провести seo оптимизацию сайта  для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Нужен ответственный и смышленый человек, который сможет провести оптимизацию в оговоренные заранее сроки и объяснит, почему надо делать ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт

    Компании предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] нужен рерайтер для написания нескольких статей на тему здоровых привычек и похудения.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать новый дизайн сайта

    Нужно сделать новый дизайн сайта, улучшить структуру и удобство для посетителей для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=https://freelancehunt.com/]www.nodiets.co[/url] .

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать баннер

    Нужно создать оригинальный, запоминающийся баннер для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co%2C/]www.nodiets.co[/url] .

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать аватарку для сообщества ВКонтакте

    Для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url], необходимо сделать аватарку для сообщества ВКонтакте. Она должна быть:- Вытянутой формы- Красивой, эстетически приглядной- Отражающей суть нашего предложения для целевой аудитории- Содержащей наши контактные ...

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание статей на тему фитнеса, похудения, здоровья.

    Компании, предлагающей онлайн программу формирования привычек для похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] необходима статья на тему фитнес, похудение, здоровье. Оплата достойная!Требования:   - опыт написания статей для соц сетей  - текст статьи должен быть уникальным- 2000 - 3000т знаков Нам необходима качественная ...

    Написание статей
    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад