Требуется значительное увеличение участников групп для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт [url=http://www.nodiets.co/]www.nodiets.co[/url] . Офферы, боты не интересуют. Внимание, НЕ СТОИТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ УСЛУГИ БИРЖ smofast или подобных. От вас предложения с ценой и сроками.