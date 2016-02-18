SEO-оптимизация

Необходимо провести seo оптимизацию сайта для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Нужен ответственный и смышленый человек, который сможет провести оптимизацию в оговоренные заранее сроки и объяснит, почему надо делать именно так.