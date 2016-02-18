Всем добра. Нужно прогнать сайт по бесплатным каталогам Киева ( и только, всеукраинские не подходят). Единственное требование - наличие активной безанкорной ссылки. Каталоги ищете вы, текст для заполнения полей даю ...
SEO-оптимизация
Необходимо провести seo оптимизацию сайта для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Нужен ответственный и смышленый человек, который сможет провести оптимизацию в оговоренные заранее сроки и объяснит, почему надо делать именно так.
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