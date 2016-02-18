SEO-оптимизация

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Закрыт13 заявок193 просмотра

Необходимо провести seo оптимизацию сайта  для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Нужен ответственный и смышленый человек, который сможет провести оптимизацию в оговоренные заранее сроки и объяснит, почему надо делать именно так. 

9 лет назад
nodiets
46 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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