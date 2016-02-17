Есть сайт на Друпал на 3 языках рус англ нем тематика кованный декор ручной работы интересует оптимизация и продвижение для германской аудитории
Увеличение трафика для сайта по продаже бань-бочек
Увеличить поток заинтересованных в продукции пользователей по Казани и некоторым регионам РФ.
Адрес сайта: http://рф.круглый-пар.рф
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