SEO-оптимизация и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок209 просмотров

сайт http://birzhevik.info/

Безопасное продвижение сайтов.

По работе нужно следующее:

Провести анализ сайта и конкурентной среды. Оценить имеющиеся тексты и ключевые фразы на сайте.

Составить семантическое ядро сайта.

Подобрать массу низкочастотных и низко конкурентных ключей, по которым реально продвинуться за счет контента.

Сайт молодой всего пару месяцев, нужно поэтапное продвижение в ТОП-1 за 1 год.

Оплата по этапу за проделанную работу.

Знаю много что внутри надо исправлять и настраивать,за аудит плачу только тем кто берется за всю работу.

Можете дать совет: Кто возьмется за эту работу? или сразу идти к специалистам у кого сайты по отзывам в топе. ?

В первую очередь смотр на отзывы и сам проверю то что вы продвигали.

предлагайте цены, все рассмотрю что адекватное..

9 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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