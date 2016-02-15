SEO-оптимизация и продвижение сайта

сайт http://birzhevik.info/

Безопасное продвижение сайтов.

По работе нужно следующее:

Провести анализ сайта и конкурентной среды. Оценить имеющиеся тексты и ключевые фразы на сайте.

Составить семантическое ядро сайта.

Подобрать массу низкочастотных и низко конкурентных ключей, по которым реально продвинуться за счет контента.

Сайт молодой всего пару месяцев, нужно поэтапное продвижение в ТОП-1 за 1 год.

Оплата по этапу за проделанную работу.

Знаю много что внутри надо исправлять и настраивать,за аудит плачу только тем кто берется за всю работу.

Можете дать совет: Кто возьмется за эту работу? или сразу идти к специалистам у кого сайты по отзывам в топе. ?

В первую очередь смотр на отзывы и сам проверю то что вы продвигали.

предлагайте цены, все рассмотрю что адекватное..