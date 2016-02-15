Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный. - Оптимизация программного кода (html кода) для легкой ...
SEO-оптимизация и продвижение сайта
Безопасное продвижение сайтов.
По работе нужно следующее:
Провести анализ сайта и конкурентной среды. Оценить имеющиеся тексты и ключевые фразы на сайте.
Составить семантическое ядро сайта.
Подобрать массу низкочастотных и низко конкурентных ключей, по которым реально продвинуться за счет контента.
Сайт молодой всего пару месяцев, нужно поэтапное продвижение в ТОП-1 за 1 год.
Оплата по этапу за проделанную работу.
Знаю много что внутри надо исправлять и настраивать,за аудит плачу только тем кто берется за всю работу.
Можете дать совет: Кто возьмется за эту работу? или сразу идти к специалистам у кого сайты по отзывам в топе. ?
В первую очередь смотр на отзывы и сам проверю то что вы продвигали.
предлагайте цены, все рассмотрю что адекватное..
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