Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный. - Оптимизация программного кода (html кода) для легкой ...
Необходим специалист в области seo продвижения!
Требуется продвинуть по поисковикам сайт. Увеличить трафик из поисковых систем.
Регион - Москва.
-основные тексты написаны
-выяснить возможные проблемы сайта
-произвести внешнюю/внутреннюю оптимизацию сайта
-ядро готово
-предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками
Выбранный исполнитель
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