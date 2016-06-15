Необходим специалист в области seo продвижения!

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок190 просмотров

Требуется продвинуть по поисковикам сайт. Увеличить трафик из поисковых систем.

 Регион - Москва. 

-основные тексты написаны

-выяснить возможные проблемы сайта

-произвести внешнюю/внутреннюю оптимизацию сайта

-ядро готово

-предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками

9 лет назад
padzikmariya
Мария 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
30 дней
Отличная работа! Сотрудничаем до сих пор. Очень довольна! Рекомендую!
Замечательный заказчик! Сотрудничаем дальше, рекомендую.

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blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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