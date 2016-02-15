SEO продвижение интернет магазина стоматологического оборудования

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок182 просмотра

Интернет магазин http://vkdental.com.ua/ на джумле. Возраст 1 + года.

Цели:

повышение трафика, его улучшение

выведение на 1 страницу ПС 

повышение юзабилити-потребуется доработка (оплачивается отдельно)

Предпочтение имеющим опыт работы с  медицинским оборудованием, идеально стоматологическим (не услуги стоматология, а товары для бизнеса) ввиду специфики товарной ниши.

Принимаются заявки с локализацией Украина.

Joomla
9 лет назад
VKDental
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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