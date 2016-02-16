SEO анализ сайта, исправление ошибок, работа с текстами.

Сайт по остеклению балконов mosgor-balkon.ru, сайту больше года, по нескольким главным запросам дважды попадал в топ и напервое место яндекса. Но после новой выдачи падал резко вниз. На вопросы к вебмастеру яндекса, дали туманный ответ с предложением прочесть статью о переоптимизации и банов за это. За последнюю неделю было переделана главная страница, поэтому сейчас её в поиске нет.

Требуется проанализировать сайт, исправить ошибки. Сделать внутреннююперелинковку дающую вес нужным страницам. На сайте 35 страниц на разном уровне.

Красиво оформить страницы сайта. Очень важная часть, работа с текстом. Надо сделать хороший рерайт статей. Задание к тексту вышлю отдельно.

Нужна комплексная работа от начала и до конца. Хотелось бынайти грамотного и ответственного специалиста или команду.Пишите после поверхностного анализа сайта, в чём вы видите проблемы,каким образом их надо решить, пишите в личку. И сколько будут, стоит работы по отдельности или вместе, как вам удобно. Сколько займёт времени работа по максимуму.

Оплата электронными деньгами, в рублях, яндекс деньги,перевод на карту банка.