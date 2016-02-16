Проблемы с яндекс директом

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Добрый день! 

При попытке добавить новые объявления в кампанию выходит сообщение "В цепочке редиректов более 3-х URL" До этого кампания работала нормально. В чем может быть проблема? 

9 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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