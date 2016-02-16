Продвижение сайта тематика шины спб+россия комплекс услуг

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Закрыт10 заявок194 просмотра

Ищу специалиста на удаленку

Анализ и мелкая доработка директа

Анализ и мелка доработка adwords

Анализ сайта  

A+B тестирования 

SEO продвижение (на данный момент не занимался)

Наполнение нужного контента возьму на себя

Доработки по коду (есть проф програмист)

Нужен исполнитель который может взять на себя комплексно работу по оптимизации трафика и конверсии - текущего

И привлечение нового

Бюджет-форма оплаты на выбор исполнителя

Меня интересует сроки/цена/план действий

Тематика автошины - приоритет СПБ -Россия - Москва

Основа шины Cooper (производитель)

сайт cooper-spb.ru

связь скайп

Google Ads
9 лет назад
armcoach
Филипп 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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