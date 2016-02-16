Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный. - Оптимизация программного кода (html кода) для легкой ...
Продвижение сайта тематика шины спб+россия комплекс услуг
Ищу специалиста на удаленку
Анализ и мелкая доработка директа
Анализ и мелка доработка adwords
Анализ сайта
A+B тестирования
SEO продвижение (на данный момент не занимался)
Наполнение нужного контента возьму на себя
Доработки по коду (есть проф програмист)
Нужен исполнитель который может взять на себя комплексно работу по оптимизации трафика и конверсии - текущего
И привлечение нового
Бюджет-форма оплаты на выбор исполнителя
Меня интересует сроки/цена/план действий
Тематика автошины - приоритет СПБ -Россия - Москва
Основа шины Cooper (производитель)
сайт cooper-spb.ru
связь скайп
Заявки фрилансеров
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