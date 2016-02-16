Нужно распределить поисковые запросы по страницам сайта(каталога)

Необходимо подобрать запросы из wordstat и распределить по страницам каталога интернет магазина.

Распределяем не по карточкам товара а по разводящим страницам. Получится страниц около 50ти. Количество запросов 3-5 на страницу.

Тематика мебель.

От вас ссылка на разводящую страницу каталога к ней запросы и цифра из wordstat.