Нужно распределить поисковые запросы по страницам сайта(каталога)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо подобрать запросы из wordstat и распределить по страницам каталога интернет магазина.

Распределяем не по карточкам товара а по разводящим страницам. Получится страниц около 50ти. Количество запросов 3-5 на страницу.

Тематика мебель.

От вас ссылка на разводящую страницу каталога к ней запросы и цифра из wordstat.

9 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров