Помощь в создании структуры сайта,юзабилити,СЯ,внутренняя оптимизация

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок172 просмотра

Помощь в создании сайта, а именно:

1. Помощь в создании структуры сайта и выбора дизайна

2. Юзабилити сайта

3. Создание СЯ для сайта

4. Написание текстов для сайта

5. Полная внутренняя оптимизация

6. Подключение аналитики

Тематика: форекс

Языки: английский и русский

Как итог: продающий сайт с высокой конверсией

9 лет назад
VovkFx
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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