Разыскивается кропотливый человек (по итогам выполненной работы с возможным сотрудничеством SEO оптимизации сайта), кто поможет отсеять размещенные ссылки на сайтах, попавших под фильтры АГС и Пингвин. Выгрузка из 250 сайтов. ...
Прогон сайта по киевским каталогам
Всем добра.
Нужно прогнать сайт по бесплатным каталогам Киева ( и только, всеукраинские не подходят).
Единственное требование - наличие активной безанкорной ссылки.
Каталоги ищете вы, текст для заполнения полей даю я.
8 грн за 1 регистрацию.
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