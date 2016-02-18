Прогон сайта по киевским каталогам

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Закрытнет заявок132 просмотра

Всем добра.

Нужно прогнать сайт по бесплатным каталогам Киева ( и только, всеукраинские не подходят). 

Единственное требование - наличие активной безанкорной ссылки.

Каталоги ищете вы, текст для заполнения полей даю я.

8 грн за 1 регистрацию.

9 лет назад
Nataliya_Zorina
Наталья 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров