Требуется анализ плохих внешних ссылок на сайт

Разыскивается кропотливый человек (по итогам выполненной работы с возможным сотрудничеством SEO оптимизации сайта), кто поможет отсеять

размещенные ссылки на сайтах, попавших под фильтры АГС и Пингвин.

Выгрузка из 250 сайтов.

Фронт работ:

ЭТАП ПЕРВЫЙ

1. Перепроверка траста сайта, заспамленность (не более 3-х п. по xtools)

2. Распределение плохие/хорошие

3. Проверка на соответствие тематике сайта (СМИ, либо недвижимость)

4. Предварительный отчет о проделанной работе в таблице по изложенным критериям

ЭТАП ВТОРОЙ

1. Согласование площадок "под снос"

2. Удаление: в связи с утерей базы потребуется в ручную соединиться с

вебмастером плохой площадки и отправить запрос на удаление.

3. Отчет о проделанной работе.

Оплата только через безопасную сделку (поэтапно) с обязательным отчетом о проделанной работе.

Комиссия полностью на заказчике.