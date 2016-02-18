Нужно модернизировать сайт, обновить весь контент, более расширить, и оптимизировать под СЕО, чтоб поисковые системы лучше его находили. Ключевые слова: доставка из Китай, экспорт в Китай, международные перевозки, фрахтование судов, фрахт, логистика, склад в Китае
Требуется анализ плохих внешних ссылок на сайт
Разыскивается кропотливый человек (по итогам выполненной работы с возможным сотрудничеством SEO оптимизации сайта), кто поможет отсеять
размещенные ссылки на сайтах, попавших под фильтры АГС и Пингвин.
Выгрузка из 250 сайтов.
Фронт работ:
ЭТАП ПЕРВЫЙ
1. Перепроверка траста сайта, заспамленность (не более 3-х п. по xtools)
2. Распределение плохие/хорошие
3. Проверка на соответствие тематике сайта (СМИ, либо недвижимость)
4. Предварительный отчет о проделанной работе в таблице по изложенным критериям
ЭТАП ВТОРОЙ
1. Согласование площадок "под снос"
2. Удаление: в связи с утерей базы потребуется в ручную соединиться с
вебмастером плохой площадки и отправить запрос на удаление.
3. Отчет о проделанной работе.
Оплата только через безопасную сделку (поэтапно) с обязательным отчетом о проделанной работе.
Комиссия полностью на заказчике.
Заявки фрилансеров
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