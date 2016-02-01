dement

Андрей Деменьтев dement

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание семантического ядра для сайта по недвижимости

Ищу ответственного исполнителя,  имеющего достаточный опыт в сфере создания семантического ядра для сайтов по недвижимости. Необходимо

понимание (сфера недвижимости непростая) и грамотная реализация

поставленных целей. 

Поэтапно:

1. Создание ядра.

2. Распределение запросов.

3.  Заголовки, метатэги, H1, H2, H3

4. Дополнительные работы.

По итогам выполненных работ и квалификации веблансера - готов к продолжительному сотрудничеству по продвижению проекта.

Семантическое ядро