Разыскивается кропотливый человек (по итогам выполненной работы с возможным сотрудничеством SEO оптимизации сайта), кто поможет отсеять размещенные ссылки на сайтах, попавших под фильтры АГС и Пингвин. Выгрузка из 250 сайтов. Фронт работ: ЭТАП ПЕРВЫЙ 1. ...
Ищу ответственного исполнителя, имеющего достаточный опыт в сфере создания семантического ядра для сайтов по недвижимости. Необходимо
понимание (сфера недвижимости непростая) и грамотная реализация
поставленных целей.
Поэтапно:
1. Создание ядра.
2. Распределение запросов.
3. Заголовки, метатэги, H1, H2, H3
4. Дополнительные работы.
По итогам выполненных работ и квалификации веблансера - готов к продолжительному сотрудничеству по продвижению проекта.
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу ответственного исполнителя, имеющего достаточный опыт в сфере создания семантического ядра для сайтов по недвижимости. Необходимо понимание (сфера недвижимости непростая) и грамотная реализация поставленных целей. Поэтапно: 1. Создание ядра. 2. Распределение запросов. 3. Заголовки, метатэги, H1, H2, ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад